23:20 11 марта | Футбол — РФПЛ

Источник: ЦСКА не мог вылететь из Грозного из-за ложного звонка о минировании аэропорта

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Как ранее сообщал "СЭ", игроки ЦСКА не смогли вовремя вылететь из Грозного после матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0). Задержка составила почти три с половиной часа.

Причиной стал ложный звонок о минировании аэропорта, утверждает телеграм-канал "Мутко против". По его данным, аноним позвонил в местный отдел полиции и сообщил, что в самолете заложена бомба. Взрывотехники осмотрели весь аэропорт, но бомбу так и не обнаружили. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме, а телефонного хулигана удалось вычислить. 

В МВД по Чечне при этом отметили, что в аэропорту проводились учения.

"Проводилась проверка антитеррористической защищенности и готовности сил и средств, дислоцированных в аэропорту Грозного. Проверка показала высокую боевую готовность. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - цитирует ТАСС представителя МВД.

Ахмат - ЦСКА

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5021236

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Luchezarny

ужас

00:25

Спринт

В Ичкерии всё организуется с подачи главного рупороговорителя Чечни.

00:17

Raiffeisen

Пусть там и остаются

23:41 11 марта

Jean4

Геркус расстроился и позвонил.

23:33 11 марта

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