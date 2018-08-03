Источник: ЦСКА интересуется Обляковым

Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником "Уфы" Иваном Обляковым.

По его словам, армейцы делали запрос по игроку еще в конце весны. Московский клуб уведомлен, на каких условиях "Уфа" расстанется с игроком. ЦСКА взвешивает, готов ли клуб потратить деньги на игрока.

Обляков выступает за "Уфу" с 2016 года.

В прошлом сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах за клуб из столицы из Башкортостана, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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