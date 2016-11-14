Источник: ЦСКА хочет урезать зарплату Тошичу до 1,5 миллиона евро

ЦСКА хочет на треть уменьшить зарплату Зорану Тошичу, утверждает Mozzart Sport. Сербский портал подтвердил информацию "Известий" о том, что клуб вступил в переговоры с полузащитником о продлении контракта, истекающего в конце сезона, однако привел свои данные.

Армейцы намерены предложить 29-летнему футболисту новую многолетнюю сделку, но при этом не готовы платить ему больше 1,5 миллиона евро в год. В случае, если Тошич отклонит предложение, то уже в январе он сможет вести переговоры с другими командами.

"Известия": ЦСКА предложил Зорану Тошичу пойти на понижение