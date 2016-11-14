18:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Источник: ЦСКА хочет урезать зарплату Тошичу до 1,5 миллиона евро

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ЦСКА хочет на треть уменьшить зарплату Зорану Тошичу, утверждает Mozzart Sport. Сербский портал подтвердил информацию "Известий" о том, что клуб вступил в переговоры с полузащитником о продлении контракта, истекающего в конце сезона, однако привел свои данные.

Армейцы намерены предложить 29-летнему футболисту новую многолетнюю сделку, но при этом не готовы платить ему больше 1,5 миллиона евро в год. В случае, если Тошич отклонит предложение, то уже в январе он сможет вести переговоры с другими командами.

"Известия": ЦСКА предложил Зорану Тошичу пойти на понижение

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КОММЕНТАРИИ (8)
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adamantane'

shpasic Бармалей3000, это общая проблема РФПЛ. все были выше уровнем, когда приходили: тот же Халк, например, или Промес. постепенно все загнивают)) 18:47 ______________________________Ну, Халк в последний свой "зазенитовский" сезон играл превосходно.

19:15

adamantane'

Этот Буратино должен радоваться, что ему, после такого-то регресса и в его-то возрасте, предлагают многолетний контракт на ооочень неплохих, в общем-то, условиях. Где ему ещё столько предложат?

19:13

Platinum1991

Урезать НАДО, а без этого НИ КАК!!! Да и эти 1,5 млн. тоже сумма БОЛЬШАЯ! Так что Тошичу надо соглашаться и не идти на конфликт! Если что, так ЦСКА всегда ПОВЫСИТ! Да и ПРЕМИИ никто не отменял! Однозначно!!!

18:58

shpasic

Бармалей3000, это общая проблема РФПЛ. все были выше уровнем, когда приходили: тот же Халк, например, или Промес. постепенно все загнивают))

18:47

Бармалей3000

тошич добротный игрок, но когда пришел в ЦСКА был намного выше уровнем, легко все обыгрывал и т.д.

18:42

merniloskut

Зоран, беги с этой канюшни, а то они начнут с тебя ещё налог за безголевые серии брать! С Акинфеева уже удерживают за обратное!

18:32

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

бедный. такая нищенская зп в такой богатой стране. унизительное отношение к человеку, который дал миру прорыв... в медицине? науке? астрономии?

18:22

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