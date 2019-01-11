Источник: "Челси" предложил 30 миллионов "Зениту" за Паредеса

"Челси" предложил "Зениту" 30 миллионов евро за аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Об этом в своем Твиттере сообщил журналист Calciomercato Николо Скира. По его словам, хавбек хочет покинуть Россию и может подписать контракт до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что "Челси" близок к подписанию контракта с Паредесом. Сообщалось, что 24-летний аргентинский хавбек приобретается на замену полузащитнику Франсеску Фабрегасу, который в ближайшее время перейдет в "Монако".
По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость Паредеса составляет 25 миллионов евро.
В текущем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах "Зенита", забил четыре гола и отдал пять голевых передач.
#Chelsea has offered €30M to #Zenit for Leandro #Paredes. Blues are really interested in him. He wants to leave from Russia and could sign a contract until 2023 (€4,5M at year). #transfers #CFC– Nicolò Schira (@NicoSchira) 10 января 2019 г.