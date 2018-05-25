Источник: Бухаров и Бергстрем поедут на сборы с "Рубином"

"Рубин" планирует взять на летние сборы 33-летнего нападающего Александра Бухарова и 25-летнего защитника Эмиля Бергстрема, утверждает "БИЗНЕС Online".



Россиянин последние месяцы находился в расположении клуба, где восстанавливался после травмы. Игрок занимался с основой в общей группе и может подписать контракт с "Рубином".



Швед последние два сезона выступал на правах аренды за "Грассхоппер", где провел 53 матча в чемпионате Швейцарии, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.



Летом "Рубин" проведет два сбора: в Белграде (Сербия) с 17 по 30 июня и Бад-Радкерсбурге (Австрия) с 6 по 21 июля.