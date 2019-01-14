Источник: Бразильский тренер "Уфы" получил работу в "Зените"

Тренерский штаб "Зенита" пополнился бразильский специалист Уильям Артур де Оливейра, сообщает телеграм-канал Sport_inside. Ранее он работал в "Уфе"

36-летний тренер в качестве игрока выступал за "Амкар", "Шинник", "Динамо" (Брянск) и "Уфу", где он завершил карьеру и начал тренерскую работу.

Также указано, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак лично заинтересован в бразильце и пытался пригласить Уильяма еще летом, но тогда сделка не состоялась.

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