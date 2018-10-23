Источник: братьев Кокориных проверяют на экстремизм

Александра и Кирилла Кокорина проверят на причастность в совершении преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ (экстремизм). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев в двух драках в Москве 8 октября. В первой - на парковке у ночного клуба - пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй - в кафе - чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин. Задержанные до 8 декабря будут находиться в СИЗО №2 города Москвы.

Как отмечает источник, следователям Кокорины рассказали, что в тот день, когда произошли события, в кафе играла песня Gangnam Style, которую исполняет корейский исполнитель PSY. Как сообщается, братья высказали в адрес Дениса Пака слова, которые могут попасть под статью 282 - "Экстремизм". Также сообщается, что на очной ставке Александр Кокорин извинился перед Паком, но тот его не простил.