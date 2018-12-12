Источник: Боккетти был задержан на таможне в "Шереметьево" за провоз элитных часов

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти был задержан на таможне в аэропорту "Шереметьево" за попытку провоза в Россию двух пар элитных и незадекларированных часов, утверждает телеграм-канал "Мутко против".

Боккетти летал в Рим на обследование. В этом городе 32-летний итальянец приобрел две пары часов Rolex, которые не задекларировал на таможне. Теперь Боккетти грозит как минимум административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в "Шереметьево" был задержан другой защитник красно-белых - Самюэль Жиго. Однако позже и он, и "Спартак" опровергли эту информацию.

В текущем сезоне Боккетти провел 17 матчей за "Спартак".

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