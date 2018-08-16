Источник: "Аталанта" договорилась с "Зенитом" об аренде Ригони

"Аталанта" договорилась с "Зенитом" об аренде хавбека Эмилиано Ригони, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Клуб из Бергамо арендует 25-летнего аргентинца за 1 миллион евро.

По данным источника, итальянцы смогут выкупить полузащитника за 15 миллионов евро после окончания срока аренды. Сообщается, что в пятницу аргентинец приедет в Италию, чтобы пройти медосмотр.

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр в составе петербургского клуба, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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