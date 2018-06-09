Источник: "Амкар" 13 июня объявит игрокам о прекращении существования

Руководство "Амкара" в следующую среду, 13 июня, объявит игрокам и другим сотрудникам о прекращении существования команды. Клуб из Перми в прошлом сезоне занял 13-е место в чемпионате России и в стыковых матчах против "Тамбова" (2:0 – дома, 1:0 – на выезде) сохранил прописку в элите российского футбола.

"Президент "Амкара" попросил всем сказать, что клуб закрывается, – приводит ТАСС слова источника в клубе. – Встреча с сотрудниками пройдет 13 июня на стадионе, по возможности, просят быть и всех футболистов, – сообщил собеседник агентства. – Информация по задолженностям будет объявлена после 13 июня".

30 мая стало известно, что "Амкар" получил лицензию от РФС на участие в чемпионате России. Клуб до 8 июня пермский клуб должен был предоставить в союз финансовые гарантии для участия в турнире. 9 июня глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил "СЭ", что решение по допуску команды к участию в следующем сезоне будет принято 13 июня.

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