Источник: "Ахмат" ведет переговоры о возвращении Рахимова

Руководство "Ахмата" недовольно результатами команды и хочет вернуть на пост главного тренера Рашида Рахимова, утверждает телеграм-канал "Мутко против". По данным источника, переговоры со специалистом уже ведутся. Под руководством нынешнего главного тренера Игоря Ледяхова "Ахмат" в чемпионате России в пяти матчах одержал только одну победу.

Рахимов ранее работал с "Ахматом" четыре года, покинул клуб из Грозного он в прошлом году.

По информации "СЭ", Рахимов – не единственный кандидат на замену Ледяхову.