19:11 | Футбол — РПЛ

Источник: Агент Лаксальта подтвердил интерес "Зенита" к игроку


Агент полузащитника "Дженоа"  Диего Лаксальта Ариэль Красовски заявил, что "Зенит" контактировал с итальянским клубом по поводу трансфера 25-летнего уругвайца.

- "Зенит" действительно интересуется Лаксальтом, - цитирует слова агента сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Клуб контактировал с "Дженоа" по поводу возможного трансфера футболиста. Теперь россияне сменили спортивного директора, и мы ждем, что контакты возобновятся. Итальянский клуб оценивает хавбека в 20 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Лаксальт провел 32 матча в серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. 

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