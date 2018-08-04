Источник: Агент Лаксальта подтвердил интерес "Зенита" к игроку

Агент полузащитника "Дженоа" Диего Лаксальта Ариэль Красовски заявил, что "Зенит" контактировал с итальянским клубом по поводу трансфера 25-летнего уругвайца.

- "Зенит" действительно интересуется Лаксальтом, - цитирует слова агента сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Клуб контактировал с "Дженоа" по поводу возможного трансфера футболиста. Теперь россияне сменили спортивного директора, и мы ждем, что контакты возобновятся. Итальянский клуб оценивает хавбека в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лаксальт провел 32 матча в серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.