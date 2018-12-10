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Источник: Адриану может уйти в аренду в "Интернасионал" в 2019 году

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану может уйти в аренду в "Интернасионал" в 2019 году, сообщает журналист Лукас Коллар в своем Твиттере. Форвард выступал за этот клуб с 2006 по 2007 год.

Сообщается, что арендное соглашение Адриану с "Интернасионалем" будет рассчитано на один год, после этого 31-летний бразилец вернется в московский клуб.

Контракт Адриану со "Спартаком" действует до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.

 

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