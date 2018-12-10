Источник: Адриану будет выступать на правах аренды за "Интернасьонал" в 2019 году

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану может уйти в аренду в "Интернасьонал" в 2019 году, сообщает журналист Лукас Коллар в своем Твиттере. Форвард выступал за этот клуб с 2006 по 2007 год.

Сообщается, что арендное соглашение Адриану с "Интернасьоналем" будет рассчитано на один год, после этого 31-летний бразилец вернется в московский клуб.

Контракт Адриану со "Спартаком" действует до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.

Pressão de Luiz Adriano junto ao Spartak Moscou é para ser liberado por empréstimo ao Inter em 2019. Com isso, atacante também renovaria seu vínculo com o clube russo em mais um ano. – Lucas Collar (@LucasCollar) 10 декабря 2018 г.

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