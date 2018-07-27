Источник: Абель Эрнандес подпишет контракт с ЦСКА сегодня

Бывший форвард "Халла" Абель Эрнандес сегодня, 27 июля, официально станет игроком ЦСКА, утверждает уругвайский портал Salimo. Он поставит свою подпись под трехлетним контрактом.
#Mercado | @abelhernandezok está en Moscú y hoy firmará contrato por tres años con el @PFC_CSKA_Moscu. Llega procedente del @HullCity. El equipo moscovita disputa la Champions League. pic.twitter.com/22VF78Y7Gx– Salimo.uy (@SalimoUy) 27 июля 2018 г.
Несколько часов назад в социальных сетях 27-летний Эрнандес анонсировал "хорошие новости". Отметим, что уругваец прилетел в Москву еще 25 июля.
В прошлом сезоне Эрнандес выступал за "Халл" под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. В начале сезоне нападающий получил травму и пропустил около полугода. Но суммарно за сезон он провел в чемпионшипе 10 матчей и забил 8 голов.
В настоящее время игрок является свободным агентом.
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