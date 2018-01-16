Исполнительный директор "Звезды": "О переходе Пепе в ЦСКА пока речи не идет"

Исполнительный директор "Звезды" Андрей Перевозник отметил, что пока рано говорить о переходе защитника Сесе Пепе в ЦСКА​. Игрок на прошлой неделе прибыл в расположение московского клуба на просмотр.

- Сиссе находится на контракте в "Зирке", - цитирует "UA-Футбол" Перевозника. - ЦСКА обратился к нам с просьбой просмотреть этого футболиста. Мы не отказали. О трансфере речи не идет. Это пока что просмотр.

ЦСКА просматривает игрока "Звезды" Пепе. Он защитник