05:15 | Футбол — РФПЛ

Исполнительный директор "Звезды": "О переходе Пепе в ЦСКА пока речи не идет"


Исполнительный директор "Звезды" Андрей Перевозник отметил, что пока рано говорить о переходе защитника Сесе Пепе в ЦСКА​. Игрок на прошлой неделе прибыл в расположение московского клуба на просмотр.

- Сиссе находится на контракте в "Зирке", - цитирует "UA-Футбол" Перевозника. - ЦСКА обратился к нам с просьбой просмотреть этого футболиста. Мы не отказали. О трансфере речи не идет. Это пока что просмотр.

ЦСКА просматривает игрока "Звезды" Пепе. Он защитник

Дополнительная информация

https://www.ua-football.com/ukrainian/high/1516027690-ispolnitelnyy-direktor-zirki-sese-na-kontrakte-v-zirke-o-transfer-v-cska-poka-rechi-ne-idet.html

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