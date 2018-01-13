Исполнительный директор FARE: "Это неправильно, что крупнейший клуб в России спокойно воспринимает расистские комментарии"

Исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Поуар отметил, что расизм – одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается Россия. Поуар также назвала неправильным поведение "Спартака" в ситуации с высказываниями защитника Георгия Джикии.

– Расизм – одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается Россия в том году, когда будет проводить чемпионат мира, – цитирует BBC Поуар. – Высказывания, подобные этому, показывают, как некоторые в этой стране относятся к национальным меньшинствам. Это неправильно, когда самый большой клуб в России спокойно воспринимает расистские комментарии. Недавно на "Спартак" были наложены санкции за исламофобские кричалки болельщиков, но, очевидно, что это не послужило уроком для игроков и руководства клуба.

Напмомним, что "Спартак", который проводит сбор в ОАЭ, в 13 января сделал оригинальный ход – доверил вести клубный Твиттер защитнику Георгию Джикии. Он сделал несколько публикаций с тренировки, и одна из них вызвала нездоровый интерес не только у западных пользователей. На записи разминаются бразильцы Фернанду, Луиз Адриану и Педро Роша, а за кадром Джикия шутит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Публикация уже набрала около тысячи ретвитов. Британские СМИ обвинили россиянина в расизме. Позже пост был удален.

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