Исполнительный директор FARE: "Это неправильно, что крупнейший клуб в России спокойно воспринимает расистские комментарии"

Исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Поуар отметил, что расизм – одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается Россия. Поуар также назвала неправильным поведение "Спартака" в ситуации с высказываниями защитника Георгия Джикии.
– Расизм – одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается Россия в том году, когда будет проводить чемпионат мира, – цитирует BBC Поуар. – Высказывания, подобные этому, показывают, как некоторые в этой стране относятся к национальным меньшинствам. Это неправильно, когда самый большой клуб в России спокойно воспринимает расистские комментарии. Недавно на "Спартак" были наложены санкции за исламофобские кричалки болельщиков, но, очевидно, что это не послужило уроком для игроков и руководства клуба.
Напмомним, что "Спартак", который проводит сбор в ОАЭ, в 13 января сделал оригинальный ход – доверил вести клубный Твиттер защитнику Георгию Джикии. Он сделал несколько публикаций с тренировки, и одна из них вызвала нездоровый интерес не только у западных пользователей. На записи разминаются бразильцы Фернанду, Луиз Адриану и Педро Роша, а за кадром Джикия шутит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Публикация уже набрала около тысячи ретвитов. Британские СМИ обвинили россиянина в расизме. Позже пост был удален.
Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //
Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак" //
В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло
Бешеный валенок
Теперь понятно, откуда ветер дует, саксы никак не угомонятся с ЧМ в России.
00:39
Старый болельщик Динамо
А англосаксы только этого и ждали. Следить надо за своим "базаром" то. А то видишь ли - пнул пару раз по мячику и уже вообразил себя звездой и может всякие шуточки шутить. А не думаете ли что за это можно вылететь из команды, само собой и из сборной, да ещё и всей командой из ЛЕ? Это же какая подножка России!
22:49 13 января
echo2011
Между прочим,сам Джикия тоже является в России "национальным меньшинством"! Более того,Заза Джанашия недоволен,что это "меньшинство" играет за сборную России,а не сборную Грузии.Но что делать,если на толерантном Западе не понимают шуток! Невольно вспомнился Гамула...
20:00 13 января
Samba01
самый большой клуб России это синебелоголубые. ВЦИОМУ срочно выступить с гневным заявлением, о том что западные либералы ставят под сомнение профессионализм и порядочность старейшей в Росcии исследовательской организации, что является прямым вмешательством в предстоящие выборы В.В. Путина.
19:37 13 января
crazysun78
английский юмор это тяжкое бремя
19:01 13 января
Igrok Igorek
Дурдом!
18:47 13 января
shpasic
интересно, а МУЖЧИНА Пиара Поуар на СЭ за дискриминацию подаст в суд, бгг))
18:38 13 января
YurovTheBest
что интересно, если бы было наоборот, то есть «снежки тают на солнце», то никто бы не заикнулся бы о расизме
18:35 13 января
shu
Пиара Поуар - экое у нее чеховское название.
18:32 13 января
shu
Отсутствие чувства юмора - главный признак глупости. А она пострашнее расизма. Но никогда в этом не признается.
18:31 13 января
NapoliFC
Началось:) Комментарий уже однозначно расистским признали, даже не обсуждают. Ждем санкций к Спартаку.
18:18 13 января