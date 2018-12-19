Исполком РФС: увеличение посещаемости матчей РПЛ - наследие ЧМ-2018

Член Исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что увеличение средней посещаемости матчей российской премьер-лиги и Олимп-ФНЛ это наследие прошедшего чемпионата мира по футболу в России.

- Положительное наследие прошедшего чемпионата мира по футболу в России - это увеличение средней посещаемости матчей как РПЛ, так и ФНЛ в текущем сезоне, - написал Лебедев в Твиттере.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Победителем стала команда Франции.