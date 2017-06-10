Испанцы Бош и Гомила будут ассистировать Кононову в "Ахмате"

Новый главный тренер "Ахмата" (бывший "Терек") Олег Кононов представил своих ассистентов в клубе. Старшим тренером стал Михаил Галактионов, вторым ассистентом - испанец Альберто Бош. Тренером по физподготовке назначен Мигель Гомила.

Вместе с Рамзаном Цуцулаевым с вратарями будет работать Даниэль Тудор. Владимир Ковалев, как и в прежние годы, будет трудиться в качестве тренера-аналитика.

Кононов на посту наставника грозненцев сменил Рашида Рахимова, под руководством которого "Терек" занял пятое место в чемпионате России.