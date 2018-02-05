Исмаэл Силва: "Было сложно адаптироваться к России"

Полузащитник "Ахмата" Исмаэл Силва в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он рад забить два гола в товарищеском матче против "Зеты" (2:1). По его словам, процесс адаптации у него подошел к концу.

- Во вчерашней товарищеской игре я забил два гола и очень рад этому, - сказал Исмаэл Силва. - Приятно, когда твои голы помогают команде побеждать. На сборах мы отрабатываем разные схемы игры. Думаю, в чемпионате нам это пригодится. На первом сборе я немного приболел, из-за этого пропустил часть тренировок. Сейчас я нахожусь в хорошей форме. У меня немного побаливает пятка, но это нестрашно.

Я перешел в "Ахмат" летом прошлого года. Сначала было сложно адаптироваться, так как я приехал из другой страны и другого чемпионата. Постепенно я освоился, в этом мне помогли партнеры по команде. Сейчас для все привычно.

На сборах не бывает много свободного времени. Между тренировками могу посмотреть фильм, но в основном я просто отдыхаю. Когда наступит пауза между сборами, я хочу поехать куда-нибудь в Европу.