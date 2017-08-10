Исмаэл отличился в дебютной игре за "Ахмат"

Полузащитник "Ахмата" Исмаэл сравнял счет в игре 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром" – 1:1. Бразилец отличился ударом со штрафного на 72-й минуте встречи. Хавбек поразил ворота соперника спустя две минуты после выхода на поле.
Отметим, что эта игра стала дебютной для футболиста в "Ахмате". Накануне Исмаэл перешел в российскую команду из "Кальмара".
Трансляция матча "Ахмат" – "Краснодар"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #АхматКраснодар 1:1 73' Исмаэл pic.twitter.com/R86dRvANJY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 августа 2017 г.
РСМ-1970
А чего кадырбосы в громкоговоритель орут. Это что цирк?
21:38