Исмаэл отличился в дебютной игре за "Ахмат"

Полузащитник "Ахмата" Исмаэл сравнял счет в игре 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром" – 1:1. Бразилец отличился ударом со штрафного на 72-й минуте встречи. Хавбек поразил ворота соперника спустя две минуты после выхода на поле.

Отметим, что эта игра стала дебютной для футболиста в "Ахмате". Накануне Исмаэл перешел в российскую команду из "Кальмара".

Трансляция матча "Ахмат" – "Краснодар"