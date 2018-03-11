Исмаэл: "Ахмату" помешало поле в первом тайме матча с ЦСКА"

Полузащитник "Ахмата" Исмаэл в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что его команда пропустила два нелепых гола. Хавбек также добавил, что поле помешало игре грозненцев.

- Поле помешало нам, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Исмаэл. - Мы хорошо играем, но нам не хватает последнего паса в игре. Пропустили два нелепых гола, и теперь нам надо лучше сыграть во втором тайме.

Напомним, что после первого тайме ЦСКА ведет в счете 2:0.

Трансляция матча "Ахмат" - ЦСКА