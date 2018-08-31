Исландский форвард назвал свой переход в "Ростов" важным шагом для карьеры

Исландский форвард Видар Кьяртанссон после заключения 4-летнего контракта с "Ростовом" заявил, что переход в российский клуб является для него важным шагом для дальнейшего продолжения карьеры после двух лет, проведенных в "Маккаби" (Тель-Авив).

Израильские СМИ сообщают, что 28-летний нападающий заработает за 4 года 3 миллиона евро. Изначально "Ростов" планировал взять игрока в аренду с последующей возможностью выкупа, однако после вылета "Маккаби" из Лиги Европы израильский клуб, желавший сэкономить на зарплате игрока свыше 2 миллионов евро за два оставшихся контрактных сезона, был согласен только на немедленную продажу. (Эли ШВИДЛЕР)

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