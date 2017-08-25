Исламнур Абдулавов: "Анжи" захочет реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Рубина", но "Уфы" это не касается"

Нападающий "Уфы" Исламнур Абдулавов в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что встреча против его бывшей команды не будет принципиальной. Он также добавил, что махачкалинский клуб захочет реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Рубина" (0:6) в 7-м туре, но уфимцев это не должно касаться.

– Первая игра против "Анжи" была непривычной, но сейчас я уже привык, уже выходил против них, – сказал Абдулавов в интервью клубной пресс-службе. – Это, конечно, будет не рядовая игра, но и не такая принципиальная.

Конечно, футболисты "Анжи" захотят реабилитироваться перед болельщиками и руководством за поражение и будут отдавать все силы, но нас это никак не должно касаться. Мы тоже должны биться, выходить и побеждать, нам нужны три очка. Никто не будет просто так бегать по полю. Подготовка шла в обычном режиме, никаких особых наработок не было.

Матч "Анжи" - "Уфа" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.