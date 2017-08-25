Исламнур Абдулавов: "Анжи" захочет реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Рубина", но "Уфы" это не касается"

Нападающий "Уфы" Исламнур Абдулавов в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что встреча против его бывшей команды не будет принципиальной. Он также добавил, что махачкалинский клуб захочет реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Рубина" (0:6) в 7-м туре, но уфимцев это не должно касаться.
– Первая игра против "Анжи" была непривычной, но сейчас я уже привык, уже выходил против них, – сказал Абдулавов в интервью клубной пресс-службе. – Это, конечно, будет не рядовая игра, но и не такая принципиальная.
Конечно, футболисты "Анжи" захотят реабилитироваться перед болельщиками и руководством за поражение и будут отдавать все силы, но нас это никак не должно касаться. Мы тоже должны биться, выходить и побеждать, нам нужны три очка. Никто не будет просто так бегать по полю. Подготовка шла в обычном режиме, никаких особых наработок не было.
Матч "Анжи" - "Уфа" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4418-islamnur-abdulavov-vykhodim-pobezhdat
Tom Sowyer
Очки нужны, но не тебе. Ты то за последний год в совокупности минут 30 на поле провел. Вообще не нападающий по своей природе. В Анжи это поняли и избавились, а Уфа повелась
11:48