Иржи Ярошик: "Стадион ЦСКА похож на "Стэмфорд Бридж"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик, недавно побывавший на стадионе армейцев, высоко оценил арену красно-синих. По словам хавбека, она чем-то напоминает "Стэмфорд Бридж" на котором выступает "Челси".

- Недавно вы побывали на "Арене ЦСКА", многие говорят, что этот стадион похож на "Стэмфорд Бридж". Вы как бывший футболист "Челси" согласны с этим?

- Немного похож, но на "Стэмфорд Бридж" нет таких башен на углах арены. Но в целом очень похоже на английский стиль. Мне стадион очень понравился, и в частности тем, что он расположен недалеко от центра города. Обидно, конечно, что не так много фанатов ходит на домашние игры. Но я думаю, что это отчасти связано с результатами ЦСКА.

- Кто из руководства клуба пригласил вас в Москву?

- Мне позвонил спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский, с которым мы периодически поддерживаем связь. Первый раз он приглашал меня еще на открытие стадиона, но я в тот раз не смог приехать, и мы договорились на другое время. Очень благодарен руководству и болельщикам, что не забыли обо мне. Счастлив, что поклонники армейцев наконец-то дождались своего собственного стадиона. Также рад за тех футболистов, с которыми я играл за ЦСКА. Теперь они смогут выступать на своей арене.

- Гинер сильно изменился с тех пор, как вы были в ЦСКА в качестве футболиста?

- В этот раз у него был другой взгляд, более спокойный. Мне показалось, что он был немного уставший, но в целом выглядит хорошо.