09:24 | Футбол — РФПЛ

Иржи Ярошик: "Помазуну сейчас очень тяжело"


Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик сожалеет, что армейцы потеряли основного вратаря Игоря Акинфеева. Он подчеркнул, что дублеру этого голкипера всегда непросто. 

— Помазуну сейчас очень тяжело, – цитируют "Известия" Ярошика. – Быть вторым вратарем в составе ЦСКА – значит почти всегда сидеть в запасе. А когда ты вообще не играешь, пропадает уверенность в себе. Даже если бы сейчас на месте Помазуна оказался опытный вратарь, не факт, что было бы лучше. Но Илье надо дать время и поддержать его. Ему нужно получить определенный опыт, иначе он никогда не сможет выйти на хороший уровень. Тем не менее потеря Акинфеева – это очень плохо. Он не просто футболист, Игорь – настоящий лидер ЦСКА, и его отсутствие сразу чувствует каждый, кто выходит на поле.  

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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