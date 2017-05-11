Иржи Ярошик: "Крылья" были самой дружной командой, в которой я играл"

Бывший защитник "Крыльев Советов" Иржи Ярошик вернулся в Самару. Чешский футболист примет участие в праздновании 75-летия клуба. Цвета "Крыльев" он защищал с 2008 по 2009 год. С 2003 по 2004-й он также выступал в ЦСКА. Карьеру Ярошик завершил в 2015 году в "Алавесе".

- Очень рад, что Ваня Таранов остался. Я с ним играл, еще в ЦСКА застал. Слежу за своими бывшими командами. За "Крыльями", конечно, тоже слежу. Желаю удачи в концовке чемпионата России.

Много воспоминаний. Я здесь прожил два года, одни из лучших воспоминаний. Команда была дружная, мы показывали хороший результат. Могу сказать, это была самая дружная команда из всех, где я играл.

Сейчас я перешел на "другой берег" футбола. Учусь на тренера. Футбол для меня все, хочу остаться в нем.