Иржи Ярошик: "ЦСКА сейчас можно только хвалить"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик, посетивший матч 10-го тура премьер-лиги с "Уфой" (1:0) подчеркнул, что не может сказать ни одного плохого слова в адрес армейской команды и всей России в целом. Чешский футболист выступал за московский клуб с 2003 по 2004 год, а в 2005 году перешел в "Челси". Позднее Ярошик играл за "Крылья Советов" в 2008 – 2009 годах под руководством нынешнего наставника армейской команды Леонида Слуцкого.

– Жалею об уходе из ЦСКА? Я всегда на такие вопросы отвечал, что пока игрок, не буду говорить, ошибка это или нет, – приводит "Р-Спорт" слова Ярошика. – Но и сейчас пока рано рассуждать об этом. Это тяжелый вопрос. Я хотел попробовать себя в Западной Европе, ведь это как для хоккеистов попробовать себя в НХЛ. Но при этом я не могу сказать ни одного плохого слова в адрес ЦСКА, Москвы, России, буду всегда вспоминать эти два года в ЦСКА. Вот летом я завершил карьеру, сейчас с этим борюсь, ведь думал, что я всегда буду играть в футбол. Сейчас я больше путешествую, у меня семья. Но дома сидеть не могу. Работа в ЦСКА? Это не меня надо спрашивать. Но ЦСКА я могу только похвалить, здесь стабильность. Руководству, в частности президенту (Евгению Гинеру), нужно сказать спасибо. Посмотрим, что будет в будущем.

ЦСКА сейчас можно только хвалить. Болельщики ожидают после хорошего выступления в чемпионате хорошего выступления в Лиге чемпионов, но это тяжело. Но все равно, посмотрите на стабильность результатов ЦСКА. ЦСКА сейчас можно только хвалить! Сейчас открыли просто прекрасный стадион, рад за фанатов, которые дождались этого! Самое важное для меня, что такие игроки, как Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие, с которыми я успел поиграть, сумели сыграть на таком стадионе.