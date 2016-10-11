Ирина Смолова: "После расставания с Лопыревой Федю травили, но он не сломался, не ушел в себя"

Ирина Смолова, мама нападающего "Краснодара" Федора Смолова, отметила, что ее сын тяжело перенес расставание с известной телеведущей Викторией Лопыревой. По ее словам, не упасть духом форварду помогли его семья и церковь.

- Расставание с Викой Лопыревой, думаю, для обоих было травмой, - приводит слова Смоловой welcome2018.com. - За три года, что они были вместе, у меня с ней сложились очень хорошие отношения: когда она назвала меня мамой, это было так трогательно и лестно, я это высоко оценила. И их с Федей разрыв очень переживала. Сама-то я с Викой и сейчас нормально общаюсь. Сложно все, очень сложно… Не берусь судить, конечно, но, наверное, они просто не смогли уберечь свои отношения. Для Феди это было достаточно тяжело – он, мне кажется, любил ее. Может быть, в какой-то момент расстояния сыграли роль: Федя на тренировках, на сборах, на играх, Виктория свою карьеру делает – и телеведущая, и фотомодель, она успешная, востребованная, это тоже требует много сил. Где-то, получается, была нехватка времени для Федора. Федя любит, мне кажется, домашний уют, внимание к себе. Наверное, поэтому девушка, которая решит быть с ним рядом, должна будет в чем-то под него подстраиваться.

У Феди были очень тяжелые годы. Игра не складывалась, а тут еще расставание с Викой… Его, можно сказать, травили – пресса, болельщики. Викину фамилию выкрикивали на трибунах… Он сначала реагировал болезненно, читал все, что пишут в интернете, пытался даже отвечать. А потом понял, наверное, что это неизбежно для любого известного человека: кто-то любит, кто-то не любит. Не сломался, не ушел в себя. Наверное, какой-то его внутренний стержень помог, сила воли. Ну и наша поддержка родительская. Но в целом это чисто его заслуга, что он смог все пережить. И с божьей помощью, конечно. Лично я всегда в него верила. То, как он маленьким занимался, как забивал, как легко всегда играл, я думаю, это никуда не ушло. Просто на какой-то период стечение обстоятельств над ним довлело. А он доказывал, что сможет. В первую очередь себе доказывал. И доказал.