Ирина Смолова: "Федю можно было отдать в любой вид спорта"

Ирина Смолова, мама нападающего "Краснодара" Федора Смолова, вспомнила о детском увлечении своего сына футболом. По ее словам, форвард сборной России мог проявить себя в любом виде спорта, а удар Федору ставил его отец Михаил.

- Федя был очень спортивным мальчиком, у него все получалось, - приводит welcome2018.com слова Смоловой. - Его, по большому счету, можно было отдать в любой вид спорта. Но он сам как-то к футболу больше склонялся, наверное, потому что Миша смотрел всегда игры по телевизору и маленький Федя с ним. Конечно, детской усидчивости не хватало на все девяносто минут матча, но тем не менее посмотрит, отвлечется, опять посмотрит.

Папа первым увидел в нем что-то. Помню, Федя был совсем маленьким, мы втроем вышли на площадку, и он зарядил по мячу. И Михаил вдруг понял, что для маленького Федя сделал это очень мощно. Миша начал играть с ним, что-то объяснял, мне кажется, именно он поставил Феде удар. Говорил, что в этот момент делать, как держать ногу. А Федя улавливал. При этом мы оба не были уверены, что Феде надо идти по профессиональной линии.