Ионов - в основе "Ростова" на матч с ЦСКА

Новичок "Ростова" Алексей Ионов включен в стартовый состав команды на выездной матч 10-го тура чемпионата России против ЦСКА. Отметим, что полузащитник, права на которого принадлежали "Динамо", большую часть сезона-2016/17 выступал за армейцев на правах аренды.

Полная версия состава "Ростова" выглядит следующим образом:

Абаев - Паршиювлюк, Бобен, Вилюш, Ингасон, Устинов - Могилевец, Юсупов, Калачев, Ионов - Дядюн.

Запасные: Песьяков, Гошев, Киреев, Зуев, Бухаров, Думбья, Шомуродов, Маер, Макеев, Байрамян, Кинтеро, Гацкан.

Матч ЦСКА - "Ростов" состоится сегодня. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.