Ионов с пенальти забил первый гол "Ростова" при Карпине

Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов сравнял счет на 45-й минуте матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" - 1:1. Хавбек реализовал одиннадцатиметровый удар.

Этот гол стал первым для "Ростова" под руководством главного тренера Валерия Карпина.