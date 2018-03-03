Ионов с пенальти забил первый гол "Ростова" при Карпине

Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов сравнял счет на 45-й минуте матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" - 1:1. Хавбек реализовал одиннадцатиметровый удар.
Этот гол стал первым для "Ростова" под руководством главного тренера Валерия Карпина.
sidnet78
А пенальти левый-то
20:14 3 марта
GoaLapagosS
ТЕРЬ ПРО РОСТОВ ХОТЬ ПИСАТЬ БУДУТ ГОРАЗДО ЧАЩ
20:02 3 марта
Felix BARSA
Отличное начало! Ждем голов Ростова во втором тайме!!!
20:01 3 марта
pahom-17
первые игры нервозные получаются..посмотрим как завтра...
19:55 3 марта
_Я_против_Астротерфа_
добрый день для ЦСКА, гип_гип УРА...
19:51 3 марта
Al Rains
Урррррраааааа!!!!!!!! Ионов!!!!
19:50 3 марта