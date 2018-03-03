19:45 3 марта | Футбол — РФПЛ

Ионов с пенальти забил первый гол "Ростова" при Карпине

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Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов сравнял счет на 45-й минуте матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" - 1:1. Хавбек реализовал одиннадцатиметровый удар.

Этот гол стал первым для "Ростова" под руководством главного тренера Валерия Карпина.

Краснодар - Ростов

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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sidnet78

А пенальти левый-то

20:14 3 марта

GoaLapagosS

ТЕРЬ ПРО РОСТОВ ХОТЬ ПИСАТЬ БУДУТ ГОРАЗДО ЧАЩ

20:02 3 марта

Felix BARSA

Отличное начало! Ждем голов Ростова во втором тайме!!!

20:01 3 марта

pahom-17

первые игры нервозные получаются..посмотрим как завтра...

19:55 3 марта

_Я_против_Астротерфа_

добрый день для ЦСКА, гип_гип УРА...

19:51 3 марта

Al Rains

Урррррраааааа!!!!!!!! Ионов!!!!

19:50 3 марта

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