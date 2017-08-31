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23:36 31 августа | Футбол — РФПЛ

Ионов подписал трехлетний контракт с "Ростовом"

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Новый полузащитник "Ростова" Алексей Ионов подписал с командой контракт по схеме "3+1", информирует клубная пресс-служба. Донской клуб внес хавбека в заявку на сезон под номером 12.

Сегодня Ионов покинул "Динамо" после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон. Футболист в составе бело-голубых выступал с 2013 года, а прошлый сезон провел на правах аренды в ЦСКА. За "Динамо" в различных турнирах сыграл 99 матчей, забил 22 мяча.

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"Ростов" заявил Ионова

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КОММЕНТАРИИ (3)
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green-euro

алкоголик и придурок

00:14

sarkis1957

Вспоминается старая поговорка: "На безголосье и ж... соловей".

00:06

zema1905

Алексей - Добро пожаловать в Ростов !

23:48 31 августа