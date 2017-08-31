Ионов подписал трехлетний контракт с "Ростовом"

Новый полузащитник "Ростова" Алексей Ионов подписал с командой контракт по схеме "3+1", информирует клубная пресс-служба. Донской клуб внес хавбека в заявку на сезон под номером 12.
Сегодня Ионов покинул "Динамо" после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон. Футболист в составе бело-голубых выступал с 2013 года, а прошлый сезон провел на правах аренды в ЦСКА. За "Динамо" в различных турнирах сыграл 99 матчей, забил 22 мяча.
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"Ростов" заявил Ионова
Алексей Ионов – игрок "Ростова"https://t.co/nXhwRCZVnx pic.twitter.com/tYuq68Piy0– Football Club Rostov (@rostovfc) 31 августа 2017 г.
green-euro
алкоголик и придурок
00:14
sarkis1957
Вспоминается старая поговорка: "На безголосье и ж... соловей".
00:06
zema1905
Алексей - Добро пожаловать в Ростов !
23:48 31 августа