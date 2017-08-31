Ионов подписал трехлетний контракт с "Ростовом"

Новый полузащитник "Ростова" Алексей Ионов подписал с командой контракт по схеме "3+1", информирует клубная пресс-служба. Донской клуб внес хавбека в заявку на сезон под номером 12.

Сегодня Ионов покинул "Динамо" после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон. Футболист в составе бело-голубых выступал с 2013 года, а прошлый сезон провел на правах аренды в ЦСКА. За "Динамо" в различных турнирах сыграл 99 матчей, забил 22 мяча.

Трансферное окно закрывается. LIVE! //

"Ростов" заявил Ионова