14:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ионов - на острие атаки ЦСКА,
Щенников - в "старте" на матч с "Томью"

0
0
0

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 5-го тура премьер-лиги с "Томью". На острие атаки в составе армейцев выйдет Алексей Ионов. Напомним, форвард Ласина Траоре пропускает игру из-за небольшой травмы.

Также в стартовом составе выйдет защитник Георгий Щенников, который получил сотрясение мозга в концовке игры 4-го тура с "Зенитом" (1:1), столкнувшись с Игорем Смольниковым.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Миланов, Еременко, Головин, Ионов.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо, Гордюшенко, Страндберг.

Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

Трансляция матча "Томь" – ЦСКА

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ