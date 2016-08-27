Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 5-го тура премьер-лиги с "Томью". На острие атаки в составе армейцев выйдет Алексей Ионов. Напомним, форвард Ласина Траоре пропускает игру из-за небольшой травмы.

Также в стартовом составе выйдет защитник Георгий Щенников, который получил сотрясение мозга в концовке игры 4-го тура с "Зенитом" (1:1), столкнувшись с Игорем Смольниковым.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Миланов, Еременко, Головин, Ионов.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо, Гордюшенко, Страндберг.

Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

Трансляция матча "Томь" – ЦСКА