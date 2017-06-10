Ионов и Погребняк начали подготовку к сезону в "Динамо"

"Динамо" проводит первый зарубежный сбор в Болгарии в рамках подготовки к сезону-2017/18, сообщает официальный сайт клуба. На сбор прилетели 22 игрока. Полузащитник Алексей Ионов и нападающий Павел Погребняк готовятся вместе с командой. 28-летний хавбек прошлый сезон провел в аренде в ЦСКА, однако армейцы не стали выкупать его трансфер.

Нападающий бело-голубых Фатош Бечирай не участвует в сборе, он в составе сборной Черногории отправился на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Арменией.

Первую игру "Динамо" проведет 16 июня с болгарским клубом второго дивизиона "Черноморец".