Ионов и Бухаров - в основе "Ростова" на матч с "Анжи"

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Анжи" на матч 18-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появятся полузащитник ростовчан Алексей Ионов и нападающий Александр Бухаров.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Калачев, Гацкан, Майер, Байрамян, Ионов, Бухаров.

Запасные: Песьяков, Гошев, Устинов, Бобен, Киреев, Могилевец, Зуев, Думбья, Дядюн, Шомуродов.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Тетрашвили, Маркелов, Чайковский, Бакаев, Данченко, Кацаев, Прудников.

Запасные: Будаков, Армаш, Эльмурзаев, Афонин, Хубулов, Гулиев, Яковлев, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.

Встреча между командами начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.