Ионов и Бухаров - в основе "Ростова" на матч с "Анжи"

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Анжи" на матч 18-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появятся полузащитник ростовчан Алексей Ионов и нападающий Александр Бухаров.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Калачев, Гацкан, Майер, Байрамян, Ионов, Бухаров.
Запасные: Песьяков, Гошев, Устинов, Бобен, Киреев, Могилевец, Зуев, Думбья, Дядюн, Шомуродов.
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Тетрашвили, Маркелов, Чайковский, Бакаев, Данченко, Кацаев, Прудников.
Запасные: Будаков, Армаш, Эльмурзаев, Афонин, Хубулов, Гулиев, Яковлев, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
Встреча между командами начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Состав нашей команды на матч #РостовАнжи pic.twitter.com/q3ALltt51v– Football Club Rostov (@rostovfc) 26 ноября 2017 г.
Наш состав на матч #РостовАнжи– ФК "Анжи" (@fc_anji) 26 ноября 2017 г.
Чайковский дебютирует в #рфпл pic.twitter.com/qj41Cq6ZQp