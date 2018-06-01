Инвесторы отказались вкладывать деньги в "Тосно"

Аудитор Игорь Левит, проводивший анализ финансового состояния "Тосно", заявил, что потенциальные инвесторы отказались от вложений в клуб. В сезоне-2017/18 "Тосно" выиграл Кубок России и напрямую вылетел из премьер-лиги. Клуб не смог получить лицензию для участия в ФНЛ. Кроме того, он не получил лицензию на участие в еврокубках и не сыграет в Лиге Европы.

- По запросу пула потенциальных акционеров мы провели анализ информации из открытых источников, побеседовали с менеджментом клуба, изучили предоставленные руководством "Тосно" материалы, - цитирует "Р-Спорт" Левита. - Был выявлен объем задолженности, определено, что этот пассив футбольного клуба частично непрозрачен. По итогам этой работы представители бизнес-структур приняли решение о нецелесообразности запрашиваемых инвестиций.