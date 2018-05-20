Интервью у Евсеева и Талалаева брал директор "Амкара"

Послематчевые интервью у тренеров команд после стыкового матча "Тамбов" – "Амкар" (0:1) пришлось брать исполнительному директору пермского клуба Денису Маслову. Как так получилось?

- На предматчевом совещании ко мне в присутствии комиссара встречи обратился представитель основного вещателя, - говорит Маслов, - с просьбой помочь взять интервью у тренеров. Мы восприняли как шутку, но после матча стало понятно, что он не шутил - дал микрофон и попросил взять интервью. Я не стал отказываться - настроение хорошее, мы остались в РФПЛ. Почему бы не помочь основному вещателю?

- Тренеры не удивились, увидев вас с микрофоном?

- Вадима Валентиновича Евсеева я предупредил. А с Андреем Викторовичем Талалаевым мы хорошо знакомы. Он немного удивился, но на все мои вопросы ответил. (Сергей ЕГОРОВ)