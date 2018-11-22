Интересен ли "Крыльям" Глушаков? Отвечает директор клуба по развитию

Директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов в интервью "СЭ" заявил, что в теории самарский клуб не стал бы отказываться от хавбека "Спартака" Дениса Глушакова.

- Правда, что Глушаков может зимой оказаться в "Крыльях"?

- У меня такой информации нет. У Глушакова другая зарплата, мы ее не потянем. Конечно, в теории "Крылья" не отказались бы от такого игрока. Да, он попал сейчас в непростую ситуацию. Но, думаю, Денис вылезет из нее. Ему нужно включить свой характер. Сам в историю влез, пусть сам и выбирается.

- Что вы ему посоветуете?

- Я ему желаю как можно скорее выкарабкаться из этой истории благодаря своей игре. Другого варианта нет, не вижу. Только на футбольном поле можно все исправить! (Виталий Айрапетов)

Напомним, в четверг объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" опубликовало заявление, в котором сообщило о том, что "Глушаков является неприемлемым в качестве игрока и капитана красно-белых".

В текущем сезоне Глушаков провел 11 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

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