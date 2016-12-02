"Интер" зимой попробует подписать Кришито

Защитник "Зенита" Доменико Кришито может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает Calciomercato. В подписании контракта с игроком заинтересован "Интер".

Миланцы, которые летом проявляли интерес к 29-летнему итальянцу, готовы заключить арендное соглашение с футболистом или рассмотреть возможность обмена. Черно-синие готовы расстаться с полузащитником Фелипе Мелу, нападающим Джонатаном Бьябьяни или отдать в аренду форварда Габриэла.

Напомним, Кришито является игроком "Зенита" с 2011 года. За это время он провел в составе сине-бело-голубых 171 матч и забил 13 голов.