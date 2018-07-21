"Интер" - "Зенит". Дзюба сыграет за питерцев впервые с ноября

Стали известны составы "Интера" и "Зенита" на товарищеский матч. В стартовом составе питерцев появится форвард сборной России Артем Дзюба, вернувшийся в расположение команды. Последний раз за "Зенит" Дзюба сыграл в ноябре 2017 года против "Спартака" (1:3). Зимой он отправился в аренду в тульский "Арсенал", а первые матчи "Зенита" на летних сборах пропустил из-за участия в чемпионате мира-2018.

"Интер": Ханданович - Д'Амброзио, Де Фрай, Скриньяр, Далберт - Гальярдини, Асамоа - Политано, Борха Валеро, Кандрева - Икарди.

Запасные - Паделли, Берни, Деки, Лаутаро, Раноккья, Колидио, Эммерс, Помпетти, Нолан, Рорич, Дзаппа, Демирович, Сальседо.

"Зенит": Лунев - Анюков, Иванович, Мевля, Набиулллин - Ригони, Паредес, Нобоа, Шатов - Дриусси, Дзюба.

Запасные - Лодыгин, Кержаков, Краневиттер, Нету, Кузяев, Смольников, Мак, Скроботов, Чернов, Оздоев, Заболотный, Эрнани, Джорджевич.

Матч начнется в 21.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Интер" - "Зенит"