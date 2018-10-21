21:05 | Футбол — РПЛ

Инсайд "СЭ": кто может заменить Карреру в "Спартаке". Есть четыре топ-фамилии

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"Спартак" проиграл "Арсеналу" в матче 11-го тура РПЛ (2:3). Красно-белые потерпели поражение в третьем подряд домашнем матче в чемпионате России и опустились на 7-е место.

Как стало известно "СЭ", главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может быть уволен в ближайшее время. Существует пять кандидатов на замену итальянцу: Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий ("Витесс"), Курбан Бердыев ("Рубин"), Леонарду Жардим (без клуба) и серьезный немецкий тренер (имя пока неизвестно).

Полностью инсайд "СЭ" от Сергея Егорова читайте здесь

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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