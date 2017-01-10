Иностранные игроки ЦСКА прибудут сразу в Кампоамор

Большинство российских игроков ЦСКА и Бибрас Натхо из Москвы прилетят в Аликанте, откуда отправятся в Кампоамор, где пройдет первый зимний сбор команды. Иностранные игроки армейского клуба прибудут сразу на место назначения (60 километров от Аликанте).

На 19.00 по московскому времени запланирована первая тренировка ЦСКА под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. (Дмитрий СИМОНОВ)