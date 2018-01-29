Информация Sky Sports по аренде Смолова в "Вест Хэм" не соответствует действительности

По данным "СЭ", информация, распространенная Sky Sports, о том, что "Вест Хэм" начал вести переговоры по поводу трансфера нападающего "Краснодара" Федора Смолова, не соответствует действительности. Британское издание утверждает, что "молотобойцы" планируют арендовать 27-летнего форварда, тогда как "быки" готовы продать игрока за 13,6 миллиона евро.

Напомним, Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2019 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 15 миллионов евро. В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах нападающий провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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