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Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Причиной гибели футболиста стало переохлаждение

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболиста ФК "Локомотив" Алексея Ломакина, - сообщается в официальном Твиттере РФС.

Алексей Ломакин являлся воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

Трагедия Алексея Ломакина. Были ли проблемы со здоровьем у погибшего футболиста

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