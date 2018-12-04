Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Причиной гибели футболиста стало переохлаждение.

- Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболиста ФК "Локомотив" Алексея Ломакина, - сообщается в официальном Твиттере РФС.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболиста ФК "Локомотив" Алексея Ломакина pic.twitter.com/oYjihwxE66 – РФС (@official_rfs) 4 декабря 2018 г.

Алексей Ломакин являлся воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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