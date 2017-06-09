Ильзат Ахметов: "Я благодарен Грасии, он поверил в меня"

Полузащитник "Рубина" Ильзат Ахметов поблагодарил за доверие бывшего главного тренера клуба Хави Грасию. Специалист возглавлял казанцев в сезоне-2016/17, после чего был отправлен в отставку. Сегодня пост наставника "Рубина" вновь должен занять Курбан Бердыев, приведший "Рубин" к чемпионским титулам-2008 и 2009. Под руководством Грасии Ахметов провел 12 матчей в чемпионате России и три - в Кубке страны.

– Отставка Грасии? Нас поставили перед фактом. Лично я очень благодарен ему. Он поверил в меня. Курбан Бердыев очень хороший тренер, надеюсь, что я многому научусь у него. Когда будет собрание команды еще неизвестно, но предстоит тяжелый сезон. Нам надо оправдаться перед болельщиками. (Артур ЕНИКЕЕВ)