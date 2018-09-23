Ильзат Ахметов: "Привез гол, детская ошибка"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после ничьей со "Спартаком" (1:1) в 8-м туре чемпионата России взял на себя вину за штрафной, с которого его команда пропустила гол. Хавбек отметил, что армейцы недовольны результатом.

– Гола не хватило, играли хорошо, здорово, – сказал Ахметов. – Все расстроены, что не выиграли. При такой игре, считаю, мы полностью заслуживали победы. Не повезло.

– Вы действовали достаточно глубоко. Как чувствовали себя в роли опорника?

– Тренер поставил в эту позицию, я больше начинал атаки. Считаю, что нужно быть разносторонним игроком и это мне в плюс.

– Было неожиданно, что сыграли на этой позиции?

– Нет. Я до этого на ней играл.

– Оцените матч для себя и для команды.

– Команда, считаю, играла хорошо. Моменты были, но не забили. Моя игра? Привез гол – ненужный фол был. Считаю, что это детская ошибка. Виноват в этом эпизоде.

– Ничья – нет тот результат, которого вы хотели?

– Конечно, нет. По такой игре думали только о победе.

– Что испытали, когда вышли на стадион, увидели полные трибуны?

– Это нечто! Я впервые играю в таком матче. Захватывающе.

– Для фанатов матчи ЦСКА и "Спартака" – война. Какие у вас отношения со спартаковцами?

– Не сказать, что между игроками есть какая-то война. Сильной дружбы нет, есть приятели и знакомые.

– Майками кто-то менялся?

– Кто-то, вроде, менялся. Я – нет. (Андрей Михайлов)