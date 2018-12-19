19:39 | Футбол — РПЛ

Ильзат Ахметов: "Постараюсь забить за ЦСКА в первых весенних матчах"

Обсудить
0

Полузащитник ЦСКА  Ильзат Ахметов заявил, что для него на первом месте стоит командная игра. 20-летний хавбек также добавил, что ему комфортно действовать и в атаке, и в опорной зоне.

- Когда забью первый гол? Ставлю такую цель. Буду работать на сборах, чтобы отличится весной в первых матчах, - сказал Ахметов в интервью клубной пресс-службе. - Чтобы оправдать ожидания болельщиков и родных, которые ждут этот гол.

В опорной зоне я быстро освоился. Мне везде комфортно. В опорной зоне приносишь не совсем видный для зрителя эффект. Не такой, как в атакующей линии. Но я рад приносить пользу команде и в атаке, и в обороне. Командная игра для меня стоит на первом месте.

Ахметов перешел в ЦСКА в июля 2018 года. Он провел 18 матчей за армейцев и отметился 5 голевыми передачами.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=hCDKveSUEXM&feature=youtu.be

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...