Ильзат Ахметов: "Поединок с "Реалом" запомнится на всю жизнь"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который получил приз лучшего молодого футболиста 2018 года в чемпионате России "Первая пятерка", прокомментировал итоги первой половины сезона РПЛ клубному телевидению красно-синих, сообщает пресс-служба армейцев на своем сайте.

– Как оценишь первые полгода в ПФК ЦСКА?

– Я не мог и мечтать, что все будет так быстро – сыграть в Лиге чемпионов, получить эту награду, стать основным игроком команды, – приводит слова Ахметова клубная пресс-служба армейцев. – Это большая честь для меня. Постараюсь приносить еще больше пользы. Оцениваю данный этап положительно, но есть еще многое, над чем предстоит поработать. Для себя я делаю много выводов, работы еще непочатый край.

– Какие игры в своем исполнении выделишь? Был "Реал", были матчи, где ты отметился результативными действиями…

– Конечно, поединок с "Реалом" запомнится на всю жизнь. Наверное, за первые полгода в ЦСКА это самый главный матч. Еще были хорошие игры с "Зенитом", "Ромой", "Уралом", но "Реал" стоит особняком.

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