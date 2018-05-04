Ильзат Ахметов: "Наступает новый этап в моей карьере"

Ильзат Ахметов в своем Интсграме заявил, что покидает "Рубин". В ходе сезона-2017/18 клуб из столицы Татарстана сменил юридическое лицо с МАУ "ФК Рубин" на ООО "ФК Рубин". 20-летний полузащитник отказался заключать договор с правопреемником прежнего работодателя.

"У всего есть начало и есть конец! Всевышний дал мне огромную возможность исполнить свою детскую мечту. Он дал мне возможность попасть в клуб с большой историей, с прекрасными болельщиками, а также замечательным городом и хорошими людьми. Для меня было честью и гордостью одевать футболку футбольного клуба "Рубин".



Наступает новый этап в моей карьере. Хотел бы выразить искреннюю человеческую благодарность всем тем, кто поддерживает меня! Было много разных ситуаций по отношению ко мне, но я никогда не буду держать зла на те или иные ситуации, и вас прошу, не держите на меня зла, я был всегда открыт и добр по отношению ко всем, с кем удостоился иметь какие-либо отношения и на первом месте всегда ставил человеческие принципы, которые для меня очень важны!



Казань, я безмерно счастлив за эти незабываемые годы, за многие пережитые эмоции, за множество прекрасных событий и самое главное за встречу моих близких друзей, родных людей по духу!", - написал Ахметов.

Напомним, Ахметов в этом сезоне принял участие в 3 матчах основного состава, не отметившись результативными действиями. Также он провел 12 встреч за "молодежку" "Рубина", забив 8 мячей и получив 2 желтые карточки.